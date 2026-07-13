Puebla, a la vanguardia en soberanía tecnológica con Yankuilotl: Armenta

-El proyecto estratégico fortalece la industria de semiconductores, el desarrollo de software y la innovación, con el respaldo del Gobierno de México.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- La entidad afianza su liderazgo nacional en innovación y desarrollo tecnológico con Yankuilotl, un proyecto estratégico que impulsa la soberanía tecnológica, la formación de talento especializado y la creación de industrias de alto valor agregado.

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que esta iniciativa coloca al estado como líder en materia tecnológica, gracias al respaldo de la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Gobierno de México, Celina Peña Guzmán.

Destacó que Puebla ocupa el segundo lugar nacional en matrícula universitaria, una ventaja competitiva que permitirá acelerar el crecimiento científico, tecnológico y productivo de la entidad. Señaló que la fabricación de semiconductores representa soberanía tecnológica para México y subrayó que la transformación de los productos naturales forma parte de un modelo incluyente que genera oportunidades para toda la población.

El ejecutivo estatal indicó que el talento de las y los jóvenes poblanos constituye la base para consolidar un ecosistema de innovación que robustece la economía del conocimiento y eleve la competitividad del estado.

Por su parte, el director de Yankuilotl, Lagtzú López Miro Castorena, informó que el proyecto se desarrolla sobre tres ejes estratégicos: la casa de ensamble de semiconductores, la fábrica de software y el Sistema Estatal de Bicicleta Pública. Precisó que la casa de ensamble de semiconductores opera desde hace tres meses con un Cuarto Limpio Clase 1000, infraestructura con capacidad para fabricar hasta 200 mil unidades por hora, lo que posiciona a Puebla como un referente nacional en esta industria.

Respecto a la fábrica de software, detalló que cuenta con un equipo de 30 especialistas, de los cuales 20 ya forman parte de la plantilla laboral. Este espacio impulsa soluciones tecnológicas para mejorar los servicios públicos y la transformación digital del estado.

En cuanto al Sistema Estatal de Bicicleta Pública, explicó que la plataforma digital registra un avance del 90 por ciento. El proyecto contempla una pasarela de pagos y la conexión con otros sistemas de transporte, con el propósito de ofrecer un servicio moderno, eficiente e integrado para la ciudadanía. Asimismo, mencionó que el equipo de digitalización desarrolla aplicaciones para diversos trámites gubernamentales, con herramientas adaptadas a necesidades específicas y orientadas a brindar servicios más ágiles y accesibles.

Yankuilotl responde a la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para coadyuvar a la soberanía tecnológica y el desarrollo científico del país. La coordinación entre los gobiernos federal y estatal consolidan a Puebla como un polo estratégico de innovación, investigación, transferencia tecnológica, formación de talento y generación de empleos de alta especialización.