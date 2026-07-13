En la BUAP, el 1er Encuentro Nacional de Docentes en las Ciencias Experimentales del Nivel Medio Superior

María Huerta

Para generar un espacio de intercambio, reflexión y análisis sobre las innovaciones curriculares en el área de ciencias experimentales, así como enriquecer la práctica educativa y la investigación, la BUAP lleva a cabo el Primer Encuentro Nacional de Docentes en las Ciencias Experimentales del Nivel Medio Superior “Hacia una educación transformadora”.

En la inauguración, la rectora Lilia Cedillo Ramírez señaló que este evento académico enriquecerá las experiencias de los profesores del nivel medio superior, quienes compartirán su pasión por la enseñanza de las ciencias experimentales a los estudiantes.

Ernesto Sandoval Munive, director de la Preparatoria Gral. Lázaro Cárdenas del Río, reconoció que la forma de enseñar ciencia impacta en el interés de los jóvenes por realizar proyectos científicos; de ahí, la importancia de realizar este encuentro para compartir modelos innovadores sobre cómo enseñar disciplinas científicas.

“La ciencia enseñada con amor y mostrada desde un punto de vista lúdico puede generar un mayor interés”.

Este encuentro se realiza del 13 al 15 de julio, en la Preparatoria Gral. Lázaro Cárdenas del Río.Es organizado por esta unidad académica, la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, la Dirección de Educación Media Superior y la Academia General de Química.

La conferencia magistral estuvo a cargo de la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien compartió con los asistentes su predilección por la ciencia desde la infancia, su interés por la microbiología, su trabajo en el laboratorio y su rol como divulgadora.

Además se llevaron a cabo ponencias, exposición de carteles y un tianguis científico, este último tiene como propósito compartir experiencias directas en un espacio dinámico e interactivo.