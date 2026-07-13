¡Noruega vive una fiesta histórica! Miles reciben a su selección tras el Mundial 2026!

• El príncipe heredero Haakon se unió al famoso “remo vikingo” para homenajear a la gran revelación del torneo

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Noruega fue recibida como auténtica heroína a su regreso a Oslo, luego de firmar la mejor actuación de su historia en una Copa Mundial de la FIFA.

Miles de aficionados se congregaron en las calles de la capital para ovacionar al equipo encabezado por Erling Haaland, que conquistó al mundo con su futbol y con la ya tradicional celebración del “remo vikingo”, convertida en uno de los símbolos del Mundial 2026.

La celebración tuvo un invitado muy especial.

El príncipe heredero Haakon de Noruega se unió a los futbolistas durante el homenaje, participando en el famoso remo vikingo frente a miles de seguidores.

Con bufanda de la selección y marcando el ritmo de la celebración, el heredero al trono provocó la euforia de los presentes y dejó una de las imágenes más memorables del recibimiento.

Aunque Noruega quedó eliminada en los cuartos de final, el combinado nórdico fue considerado una de las grandes revelaciones del campeonato tras eliminar a Brasil y competir de tú a tú con las principales potencias del mundo.

El equipo dirigido por Ståle Solbakken regresó a casa entre aplausos y reconocimiento nacional, demostrando que, más allá del resultado deportivo, esta generación ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del futbol noruego.