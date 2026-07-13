Manejaba ebrio y provocó accidente en Atlixco

Desde Puebla
Como resultado de la pronta atención a un reporte ciudadano, elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Atlixco aseguraron a un conductor presuntamente responsable de un hecho de tránsito que ocasionó daños materiales en la colonia Revolución.
Al arribar al lugar, los oficiales localizaron dos vehículos involucrados y, tras recabar los señalamientos de la parte afectada, identificaron al conductor del automóvil responsable, quien presentaba aliento alcohólico.
Luego de realizar las diligencias correspondientes, el hombre identificado como Juan Antonio “N” fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por su responsabilidad en el delito de daño en propiedad ajena, mientras las unidades fueron aseguradas para las investigaciones.
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