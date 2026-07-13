Lunes nublado, pero con poca posibilidad de lluvia en la capital poblana

María Tenahua
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 13 de julio se espera un día nublado con poca probabilidad de lluvia, que alcanzaría cinco milímetros.
Asimismo, se registrarán 25 grados centígrados como máximo y 10 mínimo.
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