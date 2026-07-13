 
Puebla capital Slider Principal

Lunes nublado, pero con poca posibilidad de lluvia en la capital poblana

By Roberto Desachy / 13 julio, 2026

María Tenahua

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 13 de julio se espera un día nublado con poca probabilidad de lluvia, que  alcanzaría cinco milímetros.

Asimismo, se registrarán 25 grados centígrados como máximo y 10 mínimo.

 

You may also like

Categorías