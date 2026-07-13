Hallaron a hombre muerto en plena calle en San Ramón,  Puebla capital 

El cadáver tiene golpes

Desde Puebla

Esta mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla acudieron a un llamado de vecinos de la colonia San Ramon y calle Atlixco, quienes reportaron a una persona tendida en el pavimento sin signos vitales.

Al llegar los elementos de SSC y Protección Civil se confirmó el deceso de un masculino.

Se presume pudo ser golpeado por el estado en que se le localizó.

En este momento se encuentran los elementos en espera de personal de Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.