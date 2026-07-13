OFICIAL: Croacia ya tiene nuevo entrenador tras la salida de Zlatko Dalić

• Slaven Bilić regresa al banquillo de la selección croata con la misión de liderar el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030

Leonardo Guzmán Hernández

La Federación Croata de Fútbol (HNS) hizo oficial el nombramiento de Slaven Bilić como nuevo director técnico de la selección nacional.

El experimentado estratega regresa al banquillo croata tras la salida de Zlatko Dalić, quien decidió poner fin a un exitoso ciclo de nueve años después de la eliminación de Croacia en el Mundial de 2026 frente a Portugal.

Bilić, de 57 años, dirigió anteriormente a Croacia entre 2006 y 2012, etapa en la que llevó al equipo hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2008 y disputó 65 encuentros al frente del combinado nacional.

Posteriormente desarrolló una amplia trayectoria internacional al dirigir clubes como West Ham United, West Bromwich Albion, Watford, Beijing Guoan, Al-Ittihad, Al Fateh y otros equipos europeos y asiáticos.

Ahora volverá con el objetivo de devolver a Croacia a la élite del futbol mundial.

Durante su presentación, Bilić aseguró sentirse “más preparado y maduro” que en su primera etapa al frente de la selección y señaló que su principal meta será clasificar a Croacia para la Eurocopa 2028 y construir un equipo competitivo de cara al Mundial de 2030.

El técnico tomará las riendas de una generación que comienza una transición tras la salida de varios referentes, con la intención de mantener a Croacia como una de las selecciones protagonistas del futbol europeo.