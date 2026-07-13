El extraordinario cantante Gustavo León ofrecerá “Noche Romántica: Tributo a José José, Mijares y Juan Gabriel” en Puebla

Una velada musical en la que además interpretará canciones icónicas de los 70’s y 80’s.

Sábado 18 de julio, 20:00 horas, Círculo Español de Puebla.

Por Mino D’Blanc

El próximo sábado 18 de julio a las 20:00 horas en el Círculo Español de Puebla, ubicado en la 25 oriente No. 1001 Altos, colonia Bella Vista, el extraordinario cantante Gustavo León ofrecerá un concierto completamente romántico haciendo tributo a tres grandes de la música en español que son José José, Mijares y Juan Gabriel.

“Noche Romántica con Gustavo León: Tributo a José José, Mijares y Juan Gabriel” será una noche en la que el público asistente podrá rememorar y hasta corear los éxitos de estos tres artistas, cada uno en su estilo, cada uno en su género, con los que dejaron, han dejado y dejarán un gran legado a la historia musical no solo de México, sino del mundo entero.

Y después de tan significativo tributo, Gustavo León interpretará canciones icónicas de los 70’s y los 80’s, haciendo que sea una velada musical inolvidable para todos los asistentes.

El acceso a “Noche Romántica con Gustavo León: Tributo a José José, Mijares y Juan Gabriel” tiene un costo de $200 más lo que el público guste consumir tanto de alimentos y bebidas de la carta del Círculo Español de Puebla, que cabe hacer mención, está retomando con mucha fuerza los tiempos de antaño en donde había conciertos y bailes todos en un ambiente completamente familiar, con todas las medidas de seguridad, precios módicos y artistas del gusto de la gente.

Para mayores informes y reservaciones se deben comunicar al número celular y/o WhatsApp 2297782288.