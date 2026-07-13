Reconocen al agrupamiento “Yumare” tras misión humanitaria en Venezuela

EL VALLE

Zumpango, Méx.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezaron en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ubicada en el municipio de Zumpango, la ceremonia de bienvenida al Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, integrado por personal de las Fuerzas Armadas que participó en las labores de rescate, búsqueda y apoyo a la población afectada por los sismos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.

Durante el acto, las autoridades federales y estatales reconocieron la labor desempeñada por las y los 264 integrantes del agrupamiento, quienes representaron a México en la misión de asistencia internacional, reafirmando el compromiso del país con la cooperación humanitaria y el auxilio a las naciones que enfrentan desastres naturales.

A través de sus redes sociales, la gobernadora Delfina Gómez destacó el trabajo realizado por el contingente mexicano y resaltó los valores de solidaridad y humanismo que demostraron durante su estancia en territorio venezolano.

“En Zumpango, acompañé a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a recibir al agrupamiento Yumare, el cual participó en labores de apoyo al pueblo de Venezuela ante los sismos registrados el pasado 24 de junio. Me sumo al reconocimiento que les hizo nuestra Presidenta al agrupamiento Yumare, 264 mujeres y hombres integrantes de las Fuerzas Armadas quienes demostraron su solidaridad y su humanismo para apoyar a las y los hermanos venezolanos. ¡Son un orgullo para todas y todos!”, dijo en X.

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el desempeño del agrupamiento conformado por mujeres y hombres del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, subrayando que su participación refleja los principios de solidaridad, empatía y vocación humanitaria que distinguen a México en el ámbito internacional, especialmente cuando otros pueblos enfrentan situaciones de emergencia provocadas por fenómenos naturales.

La ceremonia también contó con la participación de la embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo Betancourt, quien expresó su agradecimiento por el respaldo brindado por el Gobierno de México desde los primeros momentos de la contingencia, al destacar la rapidez con la que fue desplegada la ayuda humanitaria para atender a la población afectada.

Como parte del acto protocolario, el comandante del Agrupamiento “Yumare”, Alejandro Gómez Vargas, entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum una carta de agradecimiento y la presea “Héroe de Venezuela” de Primera Clase, distinción enviada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en reconocimiento a la labor realizada por el contingente mexicano durante la misión de apoyo.

Asimismo, fueron entregadas condecoraciones y reconocimientos al personal que integró la misión, distinguiendo acciones de valor heroico, mérito militar, distinción militar y desempeño sobresaliente. El agrupamiento estuvo conformado por 264 elementos y 18 binomios canófilos especializados en búsqueda y rescate.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la presentación de Laika, una perra donada por el Gobierno de Venezuela al Ejército Mexicano, la cual será entrenada para integrarse a las labores de búsqueda y rescate que realizan las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia y desastres naturales.

El evento reunió a integrantes del Gabinete Federal y altos mandos militares, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, quienes acompañaron a la presidenta de la República y a la gobernadora mexiquense en el reconocimiento al personal del agrupamiento.

Con este acto, el Gobierno de México refrendó el compromiso de las Fuerzas Armadas con las misiones de ayuda humanitaria internacional, así como su capacidad de respuesta ante emergencias, fortaleciendo la cooperación entre naciones y consolidando la imagen del país como un aliado solidario frente a las crisis provocadas por desastres naturales.