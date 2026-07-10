Viernes sangriento: 2da ejecución del día en Puebla capital

Sadit González
Con un balazo en la cara fue localizado el cadáver de un hombre en Puebla capital.
Durante la mañana de este viernes, en camino a Jardines de la Montaña y Calzada Emiliano Zapata.
Tras el reporte al 911 llegaron paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que la víctima carecía de signos vitales.
La zona fue resguardada por las policías municipal y estatal.
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