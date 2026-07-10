Encuentran cadáver del policía de Santa Clara Ocoyucan en el río Atoyac

Erika Méndez

La mañana de este viernes fue localizado sin vida el policía de Santa Clara Ocoyucan, fue arrastrado por el río Atoyac durante las lluvias del pasado miércoles.

El hallazgo fue realizado durante la búsqueda en aproximadamente 100 metros aguas abajo del puente de la colonia Humberto Vidal y a 80 metros del sitio donde fue recuperada la patrulla con el cuerpo de tres mujeres.

La Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo el resguardo y preservación del lugar del hallazgo para las diligencias correspondientes.