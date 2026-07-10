Arozarena conecta su décimo cuadrangular del año, pero Marineros caen ante Marlins

LA JORNADA

Miami. El mexicano Randy Arozarena tuvo una jornada de claroscuros. El tricolor llegó a 10 jonrones en esta temporada de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB) al conectar un vuelacercas para los Marineros de Seattle, aunque su equipo cayó por 6-5 ante los Marlins de Miami.

Arozarena pegó un bambinazo en la quinta entrada para recortar distancia en la pizarra donde la franquicia de Seattle perdía por 2-6 en un sufrido encuentro.

Randy es uno de los tricolores con mayor experiencia y prestigio en la MLB después de siete temporadas y de haber alcanzado la cumbre con los Rays de Tampa Bay (2020-2024) cuando ganó el premio Novato del Año de la Liga Americana en 2021. Después de ese buen paso, el mexicano fue transferido hace dos campaña a Seattle, donde ha tenido regularidad como bateador.

En el duelo, Jakob Marsee conectó un sencillo que puso fin al juego, pegado a la pared del jardín derecho en la décima entrada para que los Marlins se llevaran el triunfo.

Con corredores en las esquinas y un out, Marsee conectó un elevado profundo ante Michael Rucker para que anotara con facilidad el corredor Xavier Edwards.

Cade Gibson (2-0) sacó tres outs en la parte alta, eliminando al corredor Weston Wilson con su primer lanzamiento al provocar un rodado para jugada de selección a las paradas cortas por parte de Cal Raleigh.

El bateador emergente dominicano Heriberto Hernández abrió la octava por los Marlins con un jonrón de 422 pies al jardín izquierdo. Owen Caissie también conectó un cuadrangular en solitario para Miami en el segundo rollo.

Marsee impulsó una carrera con un sencillo en la tercera entrada en su noche de 2 de 4. Raleigh conectó dos dobles, incluido uno productor de carrera durante la octava entrada de tres carreras de los Mariners. Josh Naylor siguió con un rodado que pasó por el lado derecho para que anotar Arozarena desde tercera.