¿Quién transmite Noruega vs. Inglaterra? Horario y canal en vivo partido cuartos de final del Mundial 2026

MEDIO TIEMPO

El Estadio de Miami, Florida, será testigo de uno de los duelos más aguerridos de la Copa del Mundo 2026, donde la Selección de Noruega se medirá ante Inglaterra por los Cuartos de Final y el tercer boleto a semifinales.

Erling Haaland y los Vikingos quieren dar un golpe sobre la mesa y meterse a su primera Semifinal de la Copa del Mundo, pero tendrán que imponerse a unos Tres Leones que anhelan traer de regreso a casa la copa; conoce los horarios y canales de transmisión.

Noruega vs. Inglaterra, por el pase a semis

Stale Solbakken y la escuadra nórdica logró imponerse contra todo pronóstico al pentacampeón, pues gracias a un doblete de Erling Haaland, Noruega eliminó a Brasil en los Octavos de Final, metiéndose a su primera ronda de Cuartos en su historia.

Historia diferente para Thomas Tuchel y los Tres Leones, que tuvieron que anteponerse a las hostilidades del Estadio Azteca para vencer a México en un agónico 2-3 (con doblete de Jude Bellingham). Con este triunfo, Inglaterra cosechó su 11° partido en Cuartos de Final en su historia mundialista. Sin embargo, perderán a Jarel Quansah por dos partidos gracias a su expulsión.

¿A qué hora y quién transmite Noruega vs. Inglaterra?

El partido de Noruega vs. Inglaterra por los Cuartos de Final del Mundial 2026 se jugará el próximo sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas (centro de México), y podrás verlo en vivo por los siguientes canales de transmisión.