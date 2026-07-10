España y Bélgica chocan por boleto para las semifinales del Mundial 2026

• El ganador enfrentará a una poderosa Francia en la antesala de la gran final

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivirá este martes uno de los encuentros más esperados del torneo cuando España y Bélgica se enfrenten en los cuartos de final por el último boleto a las semifinales. Ambos equipos llegan como candidatos al título y protagonizarán un duelo de alto nivel en el que estará en juego mucho más que el pase de ronda: el vencedor tendrá que medirse a una Francia que ya espera rival tras eliminar con autoridad a Marruecos.

España llega impulsada por una de las ofensivas más temidas del campeonato. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dejó en el camino a Portugal, mostrando un futbol dinámico encabezado por Lamine Yamal, Nico Williams y un sólido bloque colectivo que ha sido protagonista durante toda la competencia.

Del otro lado estará una Bélgica que recuperó su mejor versión tras superar con autoridad a Estados Unidos, apoyándose en la experiencia de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y una generación que busca conquistar el primer Mundial de su historia.

El encuentro promete ser uno de los mejores de toda la fase de eliminación directa.

Mientras España intentará imponer su posesión y velocidad por las bandas, Bélgica apostará por su poder físico y la contundencia de sus figuras.

El premio será enorme: un lugar entre los cuatro mejores del mundo y la oportunidad de enfrentar a Francia, considerada por muchos como la principal favorita para levantar el título.

Partido de hoy (hora del centro de México):

– España vs Bélgica — 13:00 h — Estadio Los Ángeles, Inglewood