Isaac del Toro sube al podio en la montaña y confirma que peleará con los gigantes del Tour

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El mexicano Isaac del Toro continúa escribiendo una historia que hace apenas unos meses parecía impensable para el ciclismo mexicano.

El corredor del UAE Team Emirates volvió a colocarse entre los mejores del mundo al finalizar tercero en la sexta etapa del Tour de Francia 2026, una jornada de alta montaña que representó el primer gran examen para los aspirantes al título.

La ruta, que incluyó el histórico ascenso al Col du Tourmalet antes de concluir en un explosivo final en alto, terminó por seleccionar al grupo de favoritos. Como se esperaba, Tadej Pogačar lanzó un ataque demoledor en los kilómetros decisivos para cruzar la meta en solitario, adjudicarse la victoria de etapa y recuperar el maillot amarillo como líder de la clasificación general.

Detrás del esloveno llegó Jonas Vingegaard, mientras que Del Toro volvió a confirmar su enorme nivel al completar el podio de la jornada. El mexicano administró el esfuerzo durante los ascensos más complicados y respondió al ritmo impuesto por los mejores escaladores del mundo, evitando perder contacto con los principales candidatos al campeonato.

Más allá del resultado del día, la actuación del ciclista bajacaliforniano tiene un significado especial. La sexta etapa era considerada una de las primeras pruebas reales para medir las aspiraciones de los contendientes al título y Del Toro respondió con una actuación que lo mantiene entre los nombres más importantes de la competencia.

Con este resultado, el mexicano se ubica en el tercer lugar de la clasificación general, únicamente por detrás de Pogačar y Vingegaard, dos de los ciclistas que han dominado el Tour de Francia durante los últimos años. Además, continúa en la pelea por el maillot blanco, reconocimiento que distingue al mejor corredor joven de la competencia.

El rendimiento del mexicano también confirma el gran momento que vive el UAE Team Emirates, equipo que domina la clasificación general gracias al liderato de Pogačar y que ahora cuenta con Del Toro como una de sus principales cartas para fortalecer la estrategia rumbo a las etapas decisivas.

Lo conseguido por Isaac adquiere todavía mayor relevancia porque disputa su primer Tour de Francia. A diferencia de otros debutantes, el mexicano ha mostrado una madurez sorprendente para gestionar el desgaste físico, mantenerse cerca de los favoritos y responder en los escenarios más complicados del recorrido.

Después de conquistar una victoria de etapa días atrás y ahora subir nuevamente al podio en la primera gran jornada de montaña, Del Toro comienza a dejar de ser visto únicamente como una promesa para convertirse en una realidad del ciclismo internacional.

Aún restan varias etapas de montaña y dos semanas de competencia, por lo que el camino hacia París será largo y exigente. Sin embargo, cada jornada fortalece la candidatura del mexicano para firmar la mejor actuación de un ciclista nacional en la historia del Tour de Francia.

A sus 22 años, Isaac del Toro no solo compite de tú a tú contra figuras como Pogačar y Vingegaard; también está demostrando que México puede tener, por primera vez, a un corredor capaz de luchar por los puestos de honor en la carrera más importante del ciclismo mundial.