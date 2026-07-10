OFICIAL: Jorge Jesus será el nuevo entrenador de Portugal tras el adiós de Cristiano Ronaldo

• El experimentado técnico portugués inicia un nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030

Leonardo Guzmán Hernández

La Federación Portuguesa de Futbol hizo oficial el nombramiento de Jorge Jesus como nuevo director técnico de la selección nacional.

El estratega de 71 años reemplazará al español Roberto Martínez, cuya etapa llegó a su fin después de la eliminación de Portugal en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a España. La decisión marca el inicio de un nuevo proyecto con la mira puesta en el Mundial de 2030, que Portugal organizará junto con España y Marruecos.

Jorge Jesus firmó un contrato por cuatro años, respaldado por la amplia experiencia que ha construido a lo largo de su carrera.

El técnico conquistó múltiples títulos con Benfica, Sporting de Lisboa y Flamengo, además de dirigir recientemente al Al-Hilal de Arabia Saudita, donde volvió a demostrar su capacidad para competir al más alto nivel.

Su llegada representa una apuesta por un entrenador con amplio recorrido internacional y profundo conocimiento del futbol portugués.

Uno de los principales retos de Jorge Jesus será liderar la renovación generacional de la selección tras el anuncio de Cristiano Ronaldo, quien confirmó que el Mundial de 2026 fue el último de su carrera con Portugal.

Con la salida del máximo goleador en la historia del combinado luso, el nuevo entrenador tendrá la misión de construir un equipo competitivo alrededor de figuras como Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leão y una nueva generación de talentos que buscarán devolver a Portugal a la pelea por el título mundial en 2030.