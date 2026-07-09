Messi lidera una feroz batalla por la Bota de Oro del Mundial 2026

• Cuatro de las máximas estrellas del futbol mundial pelean por ser el máximo goleador del torneo

Leonardo Guzmán Hernández

A falta de que comiencen los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la lucha por la Bota de Oro está más emocionante que nunca. Lionel Messi se mantiene en la cima de la clasificación con ocho goles, luego de ser determinante en el triunfo de Argentina sobre Egipto. El capitán albiceleste ha marcado en todas las fases del torneo y, pese a haber fallado dos penales, continúa como el principal candidato para terminar como el máximo artillero de la competencia.

Muy de cerca aparecen tres figuras que aún mantienen vivas sus aspiraciones. Kylian Mbappé ocupa el segundo lugar con siete anotaciones, mientras que Erling Haaland también suma siete tantos, aunque se ubica por detrás del francés debido al criterio de desempate por asistencias. En la cuarta posición aparece Harry Kane con seis goles, siendo el referente ofensivo de una Inglaterra que continúa soñando con el campeonato del mundo.

La pelea recuerda inevitablemente a la vivida en Qatar 2022, cuando Mbappé conquistó la Bota de Oro con ocho goles, apenas uno más que Messi. Cuatro años después, la historia parece haberse invertido: ahora es el argentino quien lidera la clasificación con ocho anotaciones, mientras que el francés lo persigue con siete. Con tres rondas aún por disputarse, cualquier cosa puede suceder en una de las rivalidades individuales más memorables en la historia de los Mundiales.

Máximos goleadores del Mundial 2026

1. Lionel Messi (Argentina) – 8 goles

2. Kylian Mbappé (Francia) – 7 goles

3. Erling Haaland (Noruega) – 7 goles

4. Harry Kane (Inglaterra) – 6 goles

5. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 5 goles

6. Vinícius Jr. (Brasil) – 5 goles