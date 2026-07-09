El Mundial no se detiene: Hoy arrancan los cuartos de final con un auténtico partidazo

• Francia y Marruecos inauguran la ronda de los ocho mejores tras el único día de descanso del torneo

Leonardo Guzmán Hernández

Después de 27 días consecutivos con futbol, la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo ayer su única jornada de descanso desde el partido inaugural. Sin embargo, la pausa terminó y este jueves regresa la actividad con el inicio de los cuartos de final, donde únicamente permanecen con vida las ocho mejores selecciones del planeta.

El encargado de abrir esta ronda será un auténtico choque de alto calibre entre Francia y Marruecos, dos selecciones que llegan con argumentos suficientes para soñar con el título.

Los franceses, liderados por Kylian Mbappé, eliminaron a Paraguay y buscarán dar un paso más hacia una nueva final mundialista. Del otro lado aparece la gran revelación del torneo: Marruecos, que ha vuelto a demostrar que ya no es una sorpresa, sino una realidad, dejando en el camino a Canadá y consolidándose como una de las selecciones más sólidas del campeonato.

El duelo también revive la semifinal de Qatar 2022, cuando Francia se impuso 2-0 a los Leones del Atlas.

Cuatro años después, Marruecos llega con sed de revancha y con la ilusión de convertirse en la primera selección africana en instalarse nuevamente entre las semifinalistas de una Copa del Mundo.

El ganador enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del choque entre España y Bélgica.

Partido de hoy (hora del centro de México):

– Francia vs. Marruecos — 14:00 h — Estadio Boston, Foxborough.