Fue Del Toro tercero en la etapa 6 del Tour de Francia

REFORMA

El UAE realizó esta mañana un efectivo trabajo en equipo en la primera etapa de gran montaña haciendo los relevos en el momento preciso para que Isaac del Toro y Tadej Pogacar figuraran en el sexto tramo del Tour de Francia.

El mexicano y el esloveno reventaron el pelotón a falta de 43 kilómetros en la Etapa 6 y tras ello Pogacar coronó el puerto de montaña de categoría especial en Col du Tourmalet, se llevó en solitario la etapa con autoridad y maestría y asumió así el liderato en la General.

El Torito cumplió su rol de gregario de Pogacar en casi todo el tramo y luego hizo lo suyo para cruzar la meta en tercero gracias a un sprint y entonces escalar posiciones en la clasificación general y ahora encarará la séptima etapa en la tercera posición.

La caída el noruego Torstein Traeen en el descenso del Tourmalet terminó de arrebatarle el maillot amarillo, que para entonces ya era de Pogi.

La estrategia se gestó en la dura subida en Tourmalet, donde el del UAE Tim Wellens se rezagó una vez cumplida su misión de ayudar a Pogacar y Del Toro. Felix Grossschartner entró al quite para que la formación emiratí mantuviera el ritmo de carrera al frente del pelotón. Sin embargo el austriaco también hizo su papel y pasó la estafeta a Brandon McNulty.

Antes, Nils Politt y todo el UAE jalaron al pelotón en el ascenso al tercer puerto de montaña en Col d’Aspin mientras que el Torito fungíó de fiel escudero de Pogi. En plena subida y a falta de 71 kilómetros para meta, el grupo absorbió a quien iba de líder, el australiano Ben O’Connor (Jayco).

El francés Valentín Paret-Peintre (SQS)pareció ser el relevo de O’Connor, pero no pudo hacerse con el puerto, el cual le arrebató su compatriota Lenny Martínez (Bahrain) antes de ser cazados por el pelotón.

Este viernes se disputará la séptima etapa, que consta de 175.1 kilómetros en un terreno mayoritariamente llano.

Clasificación etapa 6

Pos.- Cic (Nac/Eq) Tiempo

1.- T. Pogacar (Esl/UAE) 4:32’07”

2.- J. Vingegaard (Din/Visma) a 2’38”

3.- I. Del Toro (Mex/UAE) a 2’57”

Clasificación General

Pos.- Cic (Nac/Eq) Tiempo

1.- T. Pogacar (Esl/UAE) 21:11’57”

2.- J. Vingegaard (Din/Visma) a 2’42”

3.- I. Del Toro (UAE/Mex) a 3’27”