Tromba tumbó barda y provocó encharcamientos en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*9 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue.-* El gobierno de San Pedro Cholula informa que, derivado de las lluvias registradas durante la tarde-noche del miércoles 8 de julio, se activó de manera inmediata la Brigada Pluvial Intermunicipal, atendiendo oportunamente los reportes recibidos en distintos puntos del municipio.

Como parte del Operativo Pluvial, las brigadas de Bomberos, Guardia Ciudadana y SOSAPACH trabajaron de manera coordinada para brindar atención a la ciudadanía y reducir riesgos derivados de las precipitaciones.

Entre las acciones realizadas destaca la atención al ingreso de agua pluvial en una vivienda de la junta auxiliar de San Cosme Texintla, ocasionado por la caída de una barda perimetral, donde se colocaron costales de arena y se realizó el desalojo del agua con equipo especializado de SOSAPACH.

Asimismo, se atendieron encharcamientos en diversas vialidades del Barrio de Santiago y la zona centro del municipio, sin que se registraran afectaciones de consideración. De igual forma, se brindó apoyo a dos vehículos que quedaron varados por el nivel del agua; uno de ellos fue retirado posteriormente por una grúa particular debido a una probable falla mecánica.