México asegura primera medalla en Copa del Mundo de Tiro con Arco; va por oro ante Dinamarca

LA JORNADA

La selección mexicana de tiro con arco aseguró este miércoles su primera medalla en la Copa del Mundo Madrid 2026, cuarta y última etapa del prestigioso serial de World Archery.

El equipo varonil de arco compuesto, integrado por Miguel Becerra, Elías Reyes y Rodrigo Olvera, fue el gran protagonista de la jornada al clasificarse a la gran final por la presea dorada gracias a tres victorias consecutivas.

México dejó en el camino a Francia, Eslovenia e India

En su primer duelo, las flechas nacionales vencieron 235(30)-235(28) a Francia. Después superaron 235-229 a Eslovenia. En semifinales, hicieron lo propio 237(30)-237(30)* frente a India.

El tridente mexicano disputará la gloria el próximo sábado ante Dinamarca, que dejó en el camino a Kazajistán, Estados Unidos y Alemania.

La Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026 otorgará los últimos boletos a la Gran Final del circuito, que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en Saltillo, Coahuila.