Sheinbaum descarta nuevos impuestos y gravar herencias

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se tiene prevista la creación de nuevos impuestos, y se pronunció en contra de gravar herencias y legados, como propuso la ministra Lenia Batres.

“En nuestro caso, no creemos que deban agravarse las herencias, que se gravan en prácticamente en todos los países, por cierto. No es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos”, precisó en la mañanera.

Al pedir su opinión sobre la propuesta de la ministra Batres, dijo: “no estoy de acuerdo con eso”, y no abriría el debate en el Legislativo. “La ministra tiene todo el derecho de tener una opinión”.