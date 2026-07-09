Maestros y vecinos toman la caseta de cobro de San Marcos, Ixtapaluca

EL VALLE

Ixtapaluca, Méx.- Por segundo día, profesores y padres de familia de la escuela primaria Celestín Freinet se movilizaron en la autopista México Puebla para exigir la liberación de los profesores Alfonso y José Luis Parra Elizarrarás, detenidos el pasado martes por elementos policiacos de esta localidad, quienes agredieron a mentores y amas de casa para aprehender a los hoy detenidos, uno de ellos acusado de abuso sexual contra un menor.

Este miércoles, los inconformes se apersonaron en la caseta de cobro de San Marcos Huixtoco y dejaron pasar a todos los vehículos sin cobro de peaje, en represalia por la “brutalidad” mostrada un día anterior por los uniformados, al mando del alcalde Felipe Arvizu de la Luz.

Miguel Angel Pardo, administrador del plantel, señaló que pocas veces se había visto tal nivel de brutalidad por parte de la policía, que sin mostrar orden de aprehensión o presentación, ingresaron a la primaria para capturar al presunto responsable de abuso sexual, quien, según el entrevistado, ni siquiera había llegado a las instalaciones y por tanto no podía ser imputado.

Indicó que la denuncia carecía de sustento, y solo la Fiscalía de Justicia –denuncia previa-, podría esclarecerlo conforme a Derecho, pero no existía demanda penal y la policía no tenía por qué excederse en el uso de la fuerza contra maestros y padres de familia, quienes bloquearon durante 10 horas la autopista México Puebla en ambos sentidos, afectando a miles de personas en la región oriente de la entidad.

Estableció que este miércoles el contingente de manifestantes estaba a la espera de “autoridades que realmente escuchen nuestra voz y no solo se presenten a agredirnos, como hizo la policía de Felipe Arvizu”.Resaltó que el plantel Celestín Freinet lleva funcionando 34 años y jamás se había presentado un problema como el descrito, por lo que hizo un llamado a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para que se libere a los hermanos Parra Elizarrarás y se investigue la imputación contra uno de ellos.

Dijo que los policías que ingresaron al plantel destrozaron mobiliario, agredieron a madres de familia y maestros, lesionaron con gas pimienta a un adulto mayor y lanzaron disparos al aire para intimidar a los presentes, lo que motivó el temor de niños y adultos.

Los agraviados exigieron la intervención inmediata de la Comisión de Derechos Humanos para certificar el abuso de autoridad y las agresiones físicas, así como la presentación de autoridades de Ixtapaluca para que expliquen por qué la policía realizó un operativo tan violento en presencia de menores de edad.Cabe señalar que hasta el momento las autoridades municipales y de la Fiscalía estatal no han emitido una postura oficial respecto al uso de la fuerza ni la situación jurídica de los profesores detenidos.