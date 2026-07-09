Con Tonantzin Fernández, avanza la modernización de la infraestructura en San Pedro Cholula

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La administración municipal comenzó la ejecución del paquete de obras públicas 2026.

8 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Como parte del Plan de Desarrollo Municipal y de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la calle 10 Oriente, entre 2 y 4 Norte, la cual será pavimentada con concreto hidráulico.

Con esta obra comienza el paquete de obras públicas que el Gobierno Municipal ejecutará durante 2026 en la cabecera municipal, barrios y juntas auxiliares. En ese sentido, Tonantzin Fernández destacó que hoy San Pedro Cholula cuenta con un gobierno que distribuye los recursos y la obra pública de manera equitativa, atendiendo las necesidades de todas las comunidades.

Durante su mensaje, la alcaldesa señaló que la 10 Oriente representa uno de los principales accesos al primer cuadro de la ciudad, por lo que su rehabilitación era una demanda prioritaria de las y los vecinos. Recordó que, de acuerdo con los habitantes de la zona, esta vialidad fue pavimentada hace más de 60 años, por lo que el desgaste de la superficie era evidente.

Asimismo, informó que la intervención contempla la rehabilitación de mil 60 metros cuadrados de pavimento con una inversión superior a los 1.6 millones de pesos, recursos que permitirán brindar una vialidad más segura, funcional y duradera para beneficio de las familias cholultecas. De igual manera, agradeció a las y los vecinos por su paciencia, disposición y confianza durante el proceso previo al inicio de la obra.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura Municipal explicó que los trabajos tendrán una duración máxima de 45 días e incluirán la sustitución de la red de drenaje sanitario, cuya vida útil ha concluido, garantizando así una intervención integral que prolongará la vida útil de la vialidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula 2024-2027 refrenda su compromiso de impulsar obras que mejoren la movilidad, fortalezcan la seguridad y contribuyan al desarrollo urbano del municipio, llevando bienestar a la cabecera municipal, barrios y juntas auxiliares.