Resultado de operativo de vigilancia, SSC de San Pedro Cholula detiene a dos presuntos responsables de robo agravado

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Como parte de las acciones permanentes de vigilancia y seguridad que impulsa el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) detuvieron a dos personas por su probable participación en el delito de robo agravado, en la zona de Zerezotla.

Los hechos ocurrieron luego de que policías municipales atendieran un reporte recibido a través de los números de emergencia, en el que se informaba sobre un presunto robo en la calle 15 Sur, esquina con 13 Poniente.

Al arribar al lugar, la persona afectada señaló de manera directa a una mujer y a un hombre como presuntos responsables de sustraer cable de cobre y rectificadores de señal.

En apego a los protocolos de actuación policial y con pleno respeto a los derechos humanos, los elementos realizaron una inspección preventiva, localizando entre las pertenencias de ambas personas los objetos señalados por la parte afectada.

Derivado de lo anterior, Gustavo “N”, de 34 años de edad, y Celia “N”, de 28 años, fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, quedaron a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica por su probable participación en el delito de robo agravado.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y respuesta oportuna para proteger la seguridad, la tranquilidad y el patrimonio de las y los cholultecas, siempre con estricto apego a la legalidad.