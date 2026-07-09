Comparece titular de la SSP ante el Congreso; informa avances sobre “El Jardinero”, el tirador de Vía Atlixcáyotl y operativo en Cuetzalan

Jorge Barrientos

En una mesa de trabajo con diputadas y diputados del Congreso del Estado de Puebla, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el vicealmirante Francisco Sánchez González, compareció para informar sobre diversos temas en materia de seguridad, entre ellos la detención de “El Jardinero”, los avances en la investigación del tirador de la Vía Atlixcáyotl y el operativo de rescate en la gruta Chichicazapan, en Cuetzalan.

El funcionario explicó que el principal motivo de su comparecencia fue detallar el operativo que permitió la captura de “El Jardinero”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, además de responder a los cuestionamientos planteados por las y los legisladores.

Durante su intervención, reveló que la SSP ya entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe con los avances de la investigación para localizar al responsable de los ataques registrados en la Vía Atlixcáyotl. Señaló que las indagatorias apuntan a que se trataría de un hombre y que, hasta el momento, existe evidencia de que una sola persona estaría perpetrando las agresiones. Añadió que será la FGE la encargada de informar sobre la identidad del presunto responsable.

En otro de los temas abordados, Sánchez González confirmó que aumentó a dos el número de personas fallecidas tras el incidente ocurrido en la gruta Chichicazapan, en el municipio de Cuetzalan.

Precisó que siete personas ingresaron al sitio y que, hasta el momento, dos fueron localizadas sin vida, mientras continúan las labores de búsqueda para rescatar a las dos personas que permanecen desaparecidas.

Al término de la reunión, el secretario respondió a las declaraciones de la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, quien calificó la comparecencia como una “simulación”. Al respecto, afirmó ser respetuoso de todas las opiniones y sostuvo que acudió al Congreso en cumplimiento del requerimiento realizado por la legisladora para informar sobre la detención de “El Jardinero”.

Finalmente, aseguró que los resultados de la estrategia de seguridad implementada por la SSP están respaldados por las estadísticas oficiales y reiteró su disposición de mantener la coordinación con el Poder Legislativo para rendir cuentas sobre las acciones en materia de seguridad pública.