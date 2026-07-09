Este Día Internacional de la Fruta, las aguas frescas celebran uno de los sabores que mejor representan a México

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La fruta es parte esencial de la identidad gastronómica mexicana. Presente en mercados, cocinas y reuniones familiares, ingredientes como mango, piña, limón, fresa o guayaba han dado vida a recetas y tradiciones que pasan de generación en generación y que hoy siguen ocupando un lugar especial en la mesa de los hogares.

Entre esas tradiciones, las aguas frescas destacan como uno de los acompañamientos favoritos para disfrutar los alimentos. Elaboradas a partir del sabor de las frutas e ingredientes naturales, forman parte de la cultura culinaria del país y continúan siendo una forma de compartir momentos en familia y alrededor de la mesa.

En el marco del Día Internacional de la Fruta, celebrado cada 1 de julio, y del Día del Mango, el 22 del mismo mes, estas bebidas recuerdan el papel que la fruta desempeña en la vida cotidiana de millones de mexicanos, así como su capacidad para reunir a las personas alrededor de sabores que forman parte de su historia.

Inspirada en esa tradición, Bonafont Aguas Frescas celebra el sabor de las frutas que han acompañado a las familias mexicanas durante generaciones con una propuesta práctica, lista para disfrutar y pensada para acompañar los alimentos del día a día. Bajo la promesa “Casi tan ricas como hechas en casa”, la marca busca conservar la esencia y el sabor característico de las tradicionales aguas frescas, acercando esa experiencia a más momentos cotidianos.

En un contexto en el que aumentar el consumo de agua continúa siendo un reto para gran parte de la población, propuestas como Bonafont Aguas Frescas buscan acercar opciones que inviten a hidratarse a través de sabores familiares, actuando como un aliado para quienes buscan incrementar su ingesta de líquidos, siempre reconociendo que el agua natural sigue siendo la mejor y más recomendada fuente de hidratación.

Reconocida por su riqueza culinaria, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, México ha convertido a la fruta en un elemento indispensable de su cocina y de su identidad. Las aguas frescas son una muestra de ello: una tradición que ha evolucionado con el tiempo sin perder su vínculo con los sabores que caracterizan al país.

Con el lema “Las favoritas de los mexicanos”*, Bonafont Aguas Frescas reafirma su compromiso de mantener viva esta tradición, llevando el sabor de la fruta a más momentos cotidianos y acompañando a las familias mexicanas con una propuesta inspirada en uno de los elementos más representativos de su cultura gastronómica.