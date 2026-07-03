Aseguran a 4 en Atlixco; cargaban arma de uso exclusivo

Staff/RG

Elementos de Seguridad Ciudadana de Atlixco aseguraron a cuatro hombres por su responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos ocurrieron cuando una ciudadana reportó que un vehículo Mazda color rojo circulaba con las luces apagadas y que sus ocupantes presuntamente habían realizado detonaciones al aire.

Tras ubicar el automóvil e iniciar una persecución por diversas calles del municipio, oficiales lograron interceptarlo sobre calle 9 Poniente número 113, colonia Álvaro Obregón.

Durante la inspección al vehículo fue localizado un cartucho percutido y posteriormente un arma corta abastecida con cartuchos útiles debajo del asiento del conductor.

Los ocupantes fueron identificados como Carlos “N”, Hugo “N”, Julio “N” y Jesús “N”.

La rápida respuesta de la Policía de Atlixco permitió actuar de manera efectiva ante este hecho