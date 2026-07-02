En Atlixco, el cerro de San Miguel ahora tiene una ventana arqueológica

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró la Ventana Arqueológica ubicada en la Plazuela de la Danza del Cerro de San Miguel.

Ariadna Ayala explicó que esta ventana permitirá mostrarle al mundo el legado prehispánico de este Atlixco.

Durante el acto inaugural, Ariadna Ayala destacó que este nuevo espacio permitirá a visitantes y locales observar, desde distintos ángulos, las evidencias arquitectónicas descubiertas en la zona arqueológica.

Entre los vestigios se encuentran restos de muros y pisos que documentan seis etapas de ocupación de la Plazuela, desde la época prehispánica hasta la actualidad, con una antigüedad estimada de hasta mil 500 años.

Este proyecto fue posible gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno a través de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Ayuntamiento de Atlixco, instituciones que sumaron esfuerzos para la protección, conservación, investigación y difusión de los vestigios arqueológicos localizados.