Suiza vence a Argelia y avanza con autoridad a octavos de final

Embolo y Ndoye marcaron los goles de una sólida selección suiza que sigue soñando en el Mundial

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Suiza cumplió con los pronósticos y derrotó 2-0 a Argelia para instalarse en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Murat Yakin fue ampliamente superior desde el inicio en el BC Place de Vancouver y tomó ventaja apenas al minuto 10, cuando Breel Embolo culminó un veloz contragolpe tras una brillante asistencia del joven Johan Manzambi, quien volvió a destacar como una de las revelaciones del torneo.

Lejos de conformarse con la ventaja, el cuadro helvético mantuvo el control del encuentro y encontró el segundo gol apenas iniciada la parte complementaria.

Al 46′, Dan Ndoye apareció dentro del área para definir con precisión y colocar el 2-0, resultado que prácticamente sentenció la eliminatoria.

Argelia intentó reaccionar con los ingresos de Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa, pero nunca encontró la forma de vulnerar a la defensa encabezada por Manuel Akanji y al guardameta Gregor Kobel, quienes mantuvieron el arco suizo intacto durante los 90 minutos.

Con este triunfo, Suiza avanzó con paso firme a los octavos de final, confirmando el buen nivel mostrado desde la fase de grupos.

La selección helvética suma una nueva victoria en el torneo y continúa consolidándose como uno de los equipos más sólidos del Mundial 2026, mientras Argelia puso fin a una destacada participación tras alcanzar por apenas segunda ocasión una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo.