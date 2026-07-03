Erika Méndez
El gobierno de Puebla inhabilitó y destituyó a siete servidores públicos por el incumplimiento de obligaciones previstas en la legislación vigente.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, señaló que las sanciones son principalmente por faltas administrativas no graves relacionadas con la omisión en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
Precisó que los funcionarios se desempeñaban en sitios como:
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Issstep), de las Secretarías de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Seguridad Pública y Bienestar. Así como del Organismo Público Descentralizado “Convenciones y Parques”.
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