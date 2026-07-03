Otra vez clausuraron el verificentro de Huauchinango

Abelardo Domínguez
La clausura del verificentro de Huauchinango ha puesto nuevamente sobre la mesa un problema que cada vez preocupa más a la ciudadanía: La falta de información oportuna en asuntos que afectan al municipio.
Es la segunda vez que lo cierran.
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