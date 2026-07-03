Tras escape y muerte de Kenzo, clausuran predio en Tepetlaoxtoc

EL VALLE

Tepetlaoxtoc, Méx.- Lo que comenzó con el escape de Kenzo, un tigre de bengala resguardado en un centro privado de manejo de vida silvestre en Tepetlaoxtoc, terminó seis días después con la muerte del ejemplar y la clausura del inmueble por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), luego de que se detectó diversas irregularidades en las instalaciones y en el incumplimiento en el plan de manejo.

Durante casi una semana, la fuga del felino mantuvo en alerta a habitantes de varias comunidades y movilizó a decenas de especialistas de los tres órdenes de gobierno, el operativo concluyó la mañana del jueves con la localización y captura del animal, aunque el desenlace fue fatal.

La PROFEPA informó que en las labores participaron especialistas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), personal del Parque Ecológico Zacango, del Parque Zoológico de Moroleón, Protección Civil del Estado de México, policías municipales y estatales, inspectores federales, además del apoyo de drones para la búsqueda.

De acuerdo con el reporte oficial, médicos veterinarios intentaron sedar al tigre mediante dardos tranquilizantes; sin embargo, el ejemplar reaccionó de forma agresiva y atacó al personal, por lo que los cuerpos de seguridad se excusaron por utilizar armas de fuego para contener el riesgo y supuestamente proteger la integridad de los rescatistas.

Aunque Kenzo recibió atención inmediata por parte de médicos veterinarios de la CEPANAF, del Zoológico de Moroleón y de Reino Animal, y posteriormente fue trasladado a este último sitio para continuar con su tratamiento, murió horas después a consecuencia de las lesiones.

Mientras el operativo de búsqueda aún estaba en marcha, inspectores de la PROFEPA realizaron una revisión al establecimiento Animal Experience, registrado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), en dicha inspección evidenció que el centro no cumplía con las condiciones necesarias para garantizar el confinamiento seguro de los ejemplares que mantenía bajo resguardo.

Entre las anomalías detectadas se encuentran encierros distintos a los autorizados y áreas de confinamiento que permanecían en construcción o rehabilitación, además del incumplimiento al Plan de Manejo.

Esta situación llevó a la dependencia a clausurar el inmueble y también se aseguraron nueve ejemplares de vida silvestre y suspendió todas las actividades comerciales, de exhibición y de manejo no esencial.

El caso de Kenzo exhibió fallas en las condiciones de resguardo de un ejemplar considerado de alta peligrosidad y abrió un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

Por tal motivo, la PROFEPA informó que dará seguimiento al caso mediante nuevas inspecciones para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas, mientras que tanto esa dependencia como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) lamentaron la muerte del tigre.