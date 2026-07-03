Ismael “Perro del Mal” fue el séptimo eliminado de “MasterChef 24/7”

Los invitados de la noche fueron Liz Vega, Germán Montero y Germán Montero Jr.

Por Mino D’Blanc

En la emisión de “MasterChef 24/7” del pasado domingo 28 de junio los jueces, maestros y competidores vivieron ya una segunda etapa del concurso culinario en la que las exigencias para las y los que buscan ser el gran triunfador de la cocina más famosa de México, son mayores, por lo que la competencia es más reñida gracias a la experiencia y crecimiento que han desarrollado los cocineros. Y es que ellos saben que el más mínimo error o descuido en alguna de sus preparaciones les puede costar muy caro, al grado que los puede llevar a despedirse del reality televisivo culinario.

-Los cocineros que llegaron con mandil negro:

A dicha gala diez cocineros llegaron con mandil negro para jugarse su permanencia en la contienda y son Daniela, Julio, Ramahá, Emmanuel, Ismael, Luis, Diego, Camila, Carmen y Nora.

-Invitados especiales:

Liz Vega, Germán Montero y Germán Montero Jr., quienes hay que recordar que son exparticipantes de “MasterChef” y quienes dejaron importante legado en la historia del formato.

-Primer reto de la noche:

Consistió en preparar verrines que son postres servidos en vasos transparentes en donde el equilibrio de sabores, la impecable presentación y el dominio de las capas fueron los elementos a calificar. Tras dicha preparación ningún equipo logró convencer a los jueces, por lo que ningún participante subió al balcón y los diez cocineros en peligro de eliminación tuvieron que pasar al reto de salvación.

-Segundo reto: la salvación:

Dicho reto fue nombrado “Mi mejor platillo de MasterChef”, en el que los cocineros tuvieron que replicar uno de los mejores platillos elaborados por sus capitanes, en su respectiva emisión. Los cocineros tuvieron un tiempo de 35 minutos y así elaboraron 7 porciones para dar a degustar tanto a los chefs como a comensales. En dicho reto se puso a prueba la capacidad de cada cocinero para trabajar bajo presión y lograr una buena dinámica en equipo.

El equipo de Germán Montero preparó un salmón en crema de coliflor. El equipo liderado por Lis Vega presentó un fricase de pollo y el comandado por Germán Montero Jr., un aguachile de ribeye. Los ganadodres fueron Ramahá, Nora y Diego liderados por la actriz cubana ya que los chefs destacaron el muy buen balance y sabor de platillo, además de la armonía que lograron entre sus ingredientes. Así los tres cocineros lograron obtener su lugar en el balcón y quedaron libres de una eliminación más.

-Reto decisivo: la eliminación:

Los cocineros ejecutaron un platillo inspirado en el verde, el blanco y el rojo, los colores de la bandera mexicana. Antrax pudo hacer uso de su poder del Pin del Chef y asì se dio a la tarea de poner obstáculos a Julio y Luis, tales como restarles tiempo en sus preparaciones y limitarles los utensilios de cocina para dicha preparación. ´

La sorpresa de la noche la recibió Daniela al haber recibido la visita de Diego, su novio.

Ismael “Perro de Mal” presentó una carne bañada en salsa y acompañada de una ensalada con guarnición, pero no logró convencer a las exigencias de los jueces quienes encontraron deficiencias tanto en la ejecución como en la preparación del menú. Por tal motivo fue el séptimo eliminado de la contienda, tras haber tenido una participación de una semana en la que luchó por conseguir un lugar entre los cocineros de esta emisión de “MasterChef 24/7”.