Livia Brito, Gonzalo García Vivanco y Josh Gutiérrez son los protagonistas de “Infinito Amor”

La nueva telenovela del productor Salvador Mejía para TelevisaUnivision.

Marjorie de Sousa será la antagónica.

Por Mino D’Blanc.

Livia Brito, Gonzalo García Vivanco y Josh Gutiérrez serán los protagonistas de “Infinito amor”, mientras que Marjorie de Sousa será la antagónica de la nueva telenovela producida ejecutivamente por el experimentado y talentoso Salvador Mejía para TelevisaUnivision.

Dicho melodrama se encuentra en etapa de preproducción, afinando los últimos detalles para iniciar grabaciones a finales del presente mes.

-Sobre “Infinito amor”:

Es un melodrama lleno de amor, sacrificio, traición, suspenso y esperanza. Aborda el infinito amor de Ariel Bravo (Gonzalo García Vivanco) por su madre Soledad y por su amada Cristina Vidal (Livia Brito). Esto lo llevará a tomar fuertes decisiones. Para salvar la vida de su madre, se sacrificará y pagará una larga condena en la cárce. Al mismo tiempo, para no dañar a Cristina y no atarla a un amor en prisión, preferirá perderla. Al quedar en libertad, descubrirá que su condena fue orquestada y tomará la decisión de emprender una lucha implacable para limpiar su nombre, hacer justicia y recuperar al amor de su vida.

-Dirección y escritores:

“Infinito amor” es una coapatación de Katia Rodrígez, Domenica Tarello, Carolina Mejía y Alberto Aridjis. La dirección de escena estará a cargo de Claudia Elisa Aguilar Uriarte, Armando Quiñones Quiñones, Carolina Mej{ia Lartilleux y Diego Mejía Lartilleux.

-Estreno:

“Infinito amor” se estrenará por “las estrellas” en la primera quincena del mes de octubre del presente año en la barra de las 18:30 horas.