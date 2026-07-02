Portugal eliminó a Croacia en partido lleno de polémica y enfrentará a España

• Penal para Cristiano Ronaldo y un gol agónico de Gonçalo Ramos sellaron la remontada portuguesa

Leonardo Guzmán Hernández

Portugal consiguió su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 2-1 a Croacia en un intenso encuentro disputado en Toronto, donde no faltó la polémica arbitral. El conjunto croata fue superior durante varios lapsos del partido y logró adelantarse al minuto 60 gracias a Ivan Perišić, quien aprovechó un error defensivo para vencer a Diogo Costa. Sin embargo, la reacción portuguesa llegó nueve minutos después, cuando el árbitro señaló un penalti sobre Renato Veiga tras una revisión del VAR. Cristiano Ronaldo no falló desde los once pasos y firmó el empate para mantener con vida a los lusos.

La segunda mitad estuvo marcada por la controversia. Croacia llegó a marcar el que parecía ser el gol del triunfo en los minutos finales, pero la anotación fue anulada por un fuera de juego que generó fuertes reclamos de jugadores, cuerpo técnico y aficionados croatas.

La decisión del VAR dividió opiniones y terminó siendo determinante en el desenlace del encuentro.

Ya en el tiempo añadido, al 90+4, Gonçalo Ramos apareció con un certero remate de cabeza para consumar la remontada portuguesa y desatar la celebración de los dirigidos por Roberto Martínez, mientras Croacia quedó eliminada en medio de la frustración por las decisiones arbitrales.

Con este resultado, Portugal avanzó a los octavos de final, donde protagonizará uno de los duelos más esperados del torneo frente a España, vigente campeona de Europa.

El choque reunirá a dos de las selecciones favoritas al título y marcará un nuevo capítulo en una de las rivalidades más importantes del futbol europeo, mientras que Croacia se despidió del Mundial dejando una sensación amarga tras quedarse a minutos de conseguir la clasificación.