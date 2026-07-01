Policías de Teziutlán, a punto de provocar un “bajacaliforniazo” contra aficionados de la selección mexicana

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Celular y whats 22 21 25 27 83

La estupidez, inconsciencia e intolerancia no son exclusivas de algún estado o grupo social, como lo demostró lo sucedido hace pocos días en Baja California Sur, donde un prestador de servicios fue asesinado por una turba en los festejos por el triunfo de la selección mexicana.

Cuando vio que la muchedumbre movía su auto, la víctima, Roberto Arellano Severo, se puso nervioso, quiso huir de ella, aceleró y provocó un atropellamiento masivo. Al que la perrada enardecida respondió con golpes, sin que la policía de Cabo San Lucas se diera por enterada, hasta que fue demasiado tarde, ya que las heridas provocaron su fallecimiento, sin que – hasta la fecha-los gobiernos de Baja California Sur y/o Cabo San Lucas hayan sancionado a alguien: Muere conductor del atropellamiento masivo en Cabo San Lucas; investigan accidente y agresión tras festejos mundialistas

Algo similar, pero peor, estuvo a punto de suceder el martes por la noche en Teziutlán. Llegó a nuestra redacción video que muestra que policías municipales casi atropellan a aficionados que celebraban el triunfo de México la noche de ayer, pese a que los fans dialogaban con los agentes, con cuya aprobación comenzar a agitar la patrulla.

UN ATROPELLAMIENTO MASIVO NO ES IMPORTANTE, PERO LA REELECCIÓN SÍ: KARLA MARTÍNEZ

De pronto, los policías teziutecos se acordaron de que, supuestamente, andaban de servicio y arrancaron la unidad entre la multitud. Uno de los aficionados terminó en el piso con contusiones: Tragedia en Cabo San Lucas: Atropellamiento masivo empaña festejos de la Selección Mexicana

Al enterarse de lo sucedido, en lugar de investigar y sancionar a sus uniformados irresponsables, que pusieron en peligro la vida de mucha gente, la presidenta de Teziutlán, Karla Martínez, demostró su “nuevo humanismo mexicano”… al pedir a los medios de comunicación locales CALLAR lo sucedido, para no afectarla en su tan deseada, pero cada día más hipotética, reelección.

A estas alturas del partido, ya no se sabe qué es peor: Que policías de Teziutlán no hayan pestañeado al arremeter contra la multitud o que Karla Martínez ordenó echarle tierra al asunto, en lugar de investigar lo sucedido, fijar una posición, castigar a los responsables y, principalmente, depurar su corporación.

¿De qué hospital mental habrán sacado los partidos muchos de sus candidatos en el 2024?

VECINOS DE SAN MANUEL, EN ALERTA POR FRASES EXTRAÑAS EN SUS PORTONES

La brutal inseguridad en Puebla capital obliga a los vecinos a autoorganizarse, estar alertas y, en ocasiones extremas, castigar ellos mismos a presuntos delincuentes: Vecinos detienen y golpean a presunto ladrón en Amozoc

Una de las zonas azoladas por la delincuencia es San Manuel, como lo reconoció en septiembre pasado el propio titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares: Video: Félix Pallares confirma a La Paz, Cleotilde Torres, Jardines de San Manuel entre otras, como las colonias más inseguras en Puebla capital

Por ende, la gente de San Manuel ha aprendido a estar atenta a situaciones fuera de lo común, como la registrada el 23 del mes pasado, cuando el joven de la foto hizo pintas en varios portones. Sí, puede ser una broma estúpida, pero…¿y si no lo es?. Así que más vale estar atentos, prevenir y que el muchacho en cuestión sepa que lo vieron y que su “puntada” no pasó inadvertida.

Inclusive, los vecinos exigen a la SSC rondines, mayor atención, ya que más de 10 mil 300 personas viven ahí, muchas son de la tercera edad, lo que aumenta su vulnerabilidad. Además, Jardines de San Manuel es una colonia con gran actividad comercial, de convivencia, con diversas escuelas, etc: ¿Lo identifica? este degenerado atacó a jovencita en la colonia San Manuel, en Puebla capital