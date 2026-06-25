Tragedia en Cabo San Lucas: Atropellamiento masivo empaña festejos de la Selección Mexicana

TELEDIARIO

Lo que debía ser una noche de celebración nacional se transformó en una tragedia en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Tras la victoria de la Selección Mexicana de Futbol (3-0) sobre Chequia en el Mundial 2026, un atropellamiento masivo dejó un saldo de al menos 17 personas lesionadas, provocando consternación en todo el país.

Los hechos: De la celebración al caos

El incidente ocurrió la noche del miércoles en el bulevar Lázaro Cárdenas, epicentro de los festejos locales. Según informó la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos, la tensión escaló cuando un vehículo negro quedó rodeado por una multitud de aficionados.

Al intentar avanzar entre la aglomeración, el conductor, presuntamente presionado por los peatones que obstruían su paso, aceleró intempestivamente, embistiendo a decenas de personas. Tras el impacto, el vehículo continuó su trayectoria hasta estrellarse contra un señalamiento vial metros adelante.

¿Qué pasó con los lesionados?

Tras el impacto, la reacción de los testigos fue inmediata y violenta. Imágenes que circulan en redes sociales muestran cómo el conductor fue extraído de su unidad y sometido a una fuerte golpiza por parte de los presentes antes de la llegada de las autoridades.

El Ayuntamiento de Los Cabos confirmó que los 17 lesionados fueron distribuidos en diversos centros hospitalarios. Diez de ellos, incluyendo ocho mujeres y dos hombres, fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 26 del IMSS; el resto fue repartido entre el Hospital General de Cabo San Lucas, el Hospital San Luke’s y el Hospital AMC.

Al momento del cierre de este reporte, una persona permanecía bajo código de emergencia, mientras el gobierno local mantiene acompañamiento institucional para las familias afectadas.

Lo que pasó con el conductor responsable del atropellamiento masivo

El conductor, cuya identidad no ha sido revelada, fue puesto bajo custodia policial. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras la, fue trasladado a un hospital bajo vigilancia, donde permanece a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.

Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado oficial expresando su pesar. “La Federación lamenta profundamente el incidente ocurrido esta noche en Los Cabos.

Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias, con el deseo de que quienes resultaron lesionados tengan una pronta recuperación”, señaló el organismo.

Finalmente, las autoridades municipales han exhortado a la ciudadanía a esperar los resultados de la investigación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas, advirtiendo que, aunque existen videos del suceso, gran parte del material difundido en redes sociales aún no ha sido verificado de manera independiente.