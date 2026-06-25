¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy jueves 25 de junio? Horarios y canales en vivo

MILENIO

Inicia la recta final rumbo a la fase de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026. Los Grupo D, E y F conocerán a las Selecciones que se clasificarán a la siguiente ronda.

Las acciones iniciarán por la tarde con los duelos del Grupo E. La Selección de Curazao buscará su primera victoria ante Costa de Marfil, también urgida de la victoria. Al mismo tiempo, Ecuador se jugará la vida ante Alemania, que ya está clasificada como líder de grupo.

Horas más tarde, el Grupo F definirá su destino. La Selección de Túnez buscará cerrar con dignidad ante Países Bajos, que requiere del triunfo para asegurar liderato. A la par, Japón y Suecia se jugarán el segundo puesto del sector.

En la noche, Paraguay buscará su pase a la siguiente fase cuando enfrente a Australia, que también requiere de los tres puntos. Y Estados Unidos chocará ante Turquía -eliminado del torneo- para cerrar la primera ronda con paso perfecto.

¿A qué hora son los partidos del 25 de junio del Mundial 2026?

Las hostilidades del día jueves 25 de junio arrancarán a las 14:00 horas (tiempo centro de México) con los partidos del sector E: Curazao-Costa de Marfil y Ecuador-Alemania.

Tres horas más tarde, a las 17:00 horas, Túnez, Países Bajos, Japón y Suiza se enfrentarán para definir a los primeros dos del Grupo F. Y hasta las 20:00 horas, Paraguay vs Australia y Turquía vs Estados Unidos cerrarán las actividades del día.

Grupo E

Curazao vs Costa de Marfil | jueves 25 de junio | 14:00 horas | Estadio Filadelfia

Ecuador vs Alemania | jueves 25 de junio | 14:00 horas | Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Grupo D

Túnez vs Países Bajos | jueves 25 de junio | 17:00 horas | Estadio Kansas City

Japón vs Suecia | jueves 25 de junio | 17:00 horas | Estadio Dallas

Grupo F

Paraguay vs Australia | jueves 25 de junio | 20:00 horas | Estadio de la Bahía de San Francisco

Turquía vs Estados Unidos | jueves 25 de junio | 20:00 horas | Estadio Los Ángeles

¿Dónde ver EN VIVO por partidos del 25 de junio en el Mundial 2026?

Todas las acciones de la Fase de Grupos del Mundial 2026 serán transmitidas de forma exclusiva a través de la plataforma ViX Premium (en su Pase Mundial). Además, el encuentro Ecuador contra Alemania también estará disponible por las señales de Azteca 7, Canal 5 y TUDN.