Piden al Congreso local legislar para cambiar actas de nacimiento por identidad de género

María Huerta
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el pasado 9 de marzo que las infancias y adolescencias trans e intersex tienen derecho a rectificar su acta de nacimiento por identidad de género, independientemente de su edad.
De tal forma, el tribunal determinó que negarles ese acceso viola sus garantías constitucionales.
En Puebla, María Luisa Galicia y Luz María Sánchez, dos madres de jóvenes trans que abandonaron la escuela por la violencia, exigieron al Congreso local que sesione en el período en curso y legislar.
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