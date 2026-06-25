Selección Mexicana entra a selecto grupo con su paso perfecto en la primera fase del Mundial 2026

MILENIO

La Selección Mexicana se unió este miércoles a un selecto grupo de equipos luego de lograr su paso perfecto en la fase de grupos del Mundial 2026, algo que logró por primera vez en su historia tras vencer a Chequia.

El Tricolor derrotó 3-0 a los checos, 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y 1-0 a Corea del Sur, logrando sumar 9 puntos por primera vez en la historia de sus participaciones en las Copa del Mundo.

El Estadio Ciudad de México fue testigo de la hazaña que consiguió el Tricolor gracias a los goles de Julián Quiñones, Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo, quien selló la goleada este día ante más de 80 mil aficionados.

México se une a selecto grupo de selecciones

Con este resultado, México se sumó a un grupo se selecciones que han conseguido avanzar a la fase final del Mundial con paso perfecto, pero además sin permitir goles en la fase de grupos.

El Tri avanzó con paso perfecto y sin recibir gol en los tres partidos ante Sudáfrica, Chequia y Corea del Sur, por lo que además aseguró el primer lugar del Grupo A y jugar los Dieciseisavos de Final en el Estadio Ciudad de México.

Según datos de Alexis Martín-Tamayo, mejor conocido como MisterChip, Javier Aguirre unió al Tricolor a la lista de Países Bajos, Brasil, Italia, Argentina y Uruguay, que también lograron paso perfecto con porterías intactas en ediciones pasadas.

Los Naranja Mecánica lo logró en 1974, la Verdeamarela lo consiguió en 1986, cuando México fue anfitrión de su segundo Mundial. Los italianos lograron esta hazaña en su Mundial en 1990, ocho años más tarde Argentina lo replicó en Francia 1998. Y los últimos dos que lo han logrado son los Charrúas, que lo hicieron en Rusia 2018 y México en esta edición.