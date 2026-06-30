Y ocho meses después de la tormenta tropical Jerry…todavía hay escuelas de Pahuatlán destruidas

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Urge que el secretario de Educación Pública y/o el titular del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Manuel Viveros Narciso y Germán Castañón Acosta, respectivamente, se separen un poco de la fiebre mundialista y aprovechen las vacaciones de verano, para darse una vuelta por el Pueblo Mágico de Pahuatlán, que tiene varias escuelas todavía desechas tras el paso de la tormenta tropical Jerry: Suspenden clases presenciales en 5 mil escuelas de Puebla por tormenta tropical

Integrantes de la Asociación de Padres de Familia (APF) del preescolar Telpochkali denunciaron que, a ocho meses del desastre natural por la tormenta tropical Jerry, no han recibido apoyo ni respuestas concretas, para rehabilitar o reubicar su plantel educativo, a pesar de la celeridad con que –aparentemente- los gobiernos federal y municipal atendieron el problema, ya que visitaron Pahuatlán apenas seis días después de dicho fenómeno meteorológico:Lluvias devastan cuatro estados; hay 32 muertos; Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz

Según los denunciantes, la Coordinadora General de Asuntos Gubernamentales y Participación Social del gobierno de México, Leticia Ramírez Anaya y el presidente municipal, Eduardo Romero Romero, visitaron la zona apenas seis días después del fenómeno meteorológico, el 16 de octubre del año pasado; sin embargo, al parecer, solo fueron a tomarse fotos, intercambiar teléfonos, palmearse las espaldas y lanzar promesas huecas a la gente, que no sigue sin constatar avance alguno a favor de dicho preescolar.

EDUARDO ROMERO ROMERO, TOTALMENTE PARASITARIO

Durante reunión en la escuela, los padres señalaron que las autoridades han dado como respuesta que “no hay recursos para la compra de un terreno” que permita reubicar el plantel. Recuerdan que en octubre pasado recibieron promesas que hasta hoy no se han cumplido, por ende; sus hijos siguen sin contar con un espacio educativo digno y seguro.

“¿No hay recursos para la reubicación de la escuela?”, cuestionan. Advierten, además, que con la llegada de la temporada de lluvias existe el riesgo de que los daños aumenten y sigan sin obtener atención, ya que saben que el edil morenista, Eduardo Romero Romero, es un inútil y se la pasa “bateando” los problemas: “Humanismo mexicano” al estilo Eduardo Romero y su 4T en Pahuatlán

Los padres de familia de Telpochkali exigen respuestas inmediatas y acciones reales antes de que las condiciones empeoren y pongan en mayor riesgo la educación y la seguridad de los menores. Efectivamente, muchos ayuntamientos contribuyen con la educación, hacen obras en escuelas, donan terrenos o aportan mobiliario, pero, como ya ha quedado demostrado en varias ocasiones, el de Pahuatlán es poco menos que un parásito: Alcalde ecocida: Acusan a Eduardo Romero de talar árbol en Pahuatlán para permitir festival musical

Y, si piensan tomar cartas en el asunto del preescolar señalado y otros centros educativos, los titulares de la SEP y CAPCEE deberían apresurarse, puesto que la Sierra Norte ya registra fuertes precipitaciones y, aunque está a punto de concluir el ciclo escolar, dudo mucho que la naturaleza y sus estragos se tomen alguna “pausa futbolera” y dejen de dañar escuelas, caminos y demás: Video: Lluvias dejan incomunicadas zonas de Pahuatlán