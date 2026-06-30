Mbappé guía a Francia y ya espera a Paraguay en octavos

El delantero firmó un doblete y los galos eliminaron con autoridad a Suecia

Leonardo Guzmán Hernández

Francia confirmó su candidatura al título al derrotar 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aunque el marcador refleja un dominio claro, los suecos resistieron durante gran parte del primer tiempo, hasta que Kylian Mbappé rompió el cero al minuto 45 tras una asistencia de Ousmane Dembélé.

En el complemento, Bradley Barcola amplió la ventaja al 53′ y el propio Mbappé sentenció el encuentro al 74′ con su segundo gol de la noche.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps fue ampliamente superior de principio a fin, generando las mejores oportunidades del partido y controlando la posesión del balón.

Michael Olise destacó con dos asistencias y una actuación sobresaliente en el ataque francés, mientras que la defensa encabezada por William Saliba y Dayot Upamecano anuló por completo a figuras suecas como Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Con su doblete, Mbappé llegó a 18 goles en Copas del Mundo, quedando a solo uno del récord histórico de Lionel Messi, además de convertirse en el máximo goleador en fases de eliminación directa de los Mundiales.

Con esta victoria, Francia mantiene el paso perfecto en el Mundial 2026 y se instala en los octavos de final, donde enfrentará a Paraguay, verdugo de Alemania.

Los Bleus siguen mostrando argumentos para ser considerados uno de los principales favoritos al título, mientras que Suecia se despidió del certamen tras una destacada participación, aunque fue claramente superada por el poderío ofensivo del conjunto francés.