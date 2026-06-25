Países Bajos lidera el Grupo F; Japón avanza y Suecia sigue soñando

Túnez se despidió del Mundial; los suecos clasifican como uno de los mejores terceros

Leonardo Guzmán Hernández

El Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin con la clasificación de Países Bajos y Japón a los dieciseisavos de final. La selección neerlandesa cumplió con los pronósticos al derrotar 3-1 a Túnez, resultado que le permitió terminar como líder del sector con siete puntos. Un autogol de Ellyes Skhiri, además de las anotaciones de Brian Brobbey y Jan Paul van Hecke, sellaron el triunfo de la Oranje, mientras que los tunecinos se despidieron del torneo sin sumar unidades.

En el otro encuentro, Japón y Suecia empataron 1-1 en un partido muy disputado. Daizen Maeda adelantó a los japoneses al minuto 56 tras una gran jugada colectiva, pero Anthony Elanga respondió apenas seis minutos después con un potente disparo para igualar el marcador.

El empate fue suficiente para que Japón asegurara el segundo lugar del grupo, mientras que Suecia alcanzó cuatro puntos y consiguió su clasificación como uno de los mejores terceros del certamen.

Con estos resultados, Países Bajos terminó como líder con siete puntos, seguido de Japón con cinco, mientras que Suecia avanzó como mejor tercero con cuatro unidades. Túnez cerró una participación para el olvido al finalizar en el último lugar sin puntos, convirtiéndose en una de las selecciones más goleadas de la fase de grupos.

Posiciones finales del Grupo F

1. Países Bajos – 7 pts

2. Japón – 5 pts

3. Suecia – 4 pts (clasificado como mejor tercero)

4. Túnez – 0 pts