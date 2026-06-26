Un homenaje a la resiliencia mexicana en medio de la euforia mundialista

Por Mino D’Blanc

“La Piñata” es el nuevo sencillo de Adriana Ríos, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La canción abraza al orgullo nacional, la alegría de nuestras tradiciones y la capacidad de los mexicanos de convertir cualquier tropiezo en motivo de celebración. Es en sí, un homenaje a la resiliencia mexicana en medio de la euforia mundialista.

Lanzado bajo los sellos La Diabla Records e Interscope Records, “La Piñata” es un tema fresco, divertido y lleno de actitud que transforma las decepciones amorosas en una invitación a reír, sanar y seguir adelante.

Con toda la personalidad interpretativa y una letra con la que muchos pueden identificarse, la cantante y compositora recuerda con este tema que fue estrenado en vísperas de la fiebre mundialista, que incluso después de un corazón roto, siempre existe una razón para brindar, bailar y volver a sonreír. Y es que en su totalidad, “La Piñata” captura ese espíritu festivo que une a familias, amigos y aficionados al fútbol, convirtiéndose en una canción idónea para reuniones, celebraciones y momentos de catarsis colectiva.

La letra es una historia contada con picardía, honestidad y un toque de humor. Retrata esas relaciones que terminan dejando más enseñanzas que promesas, enviando un mensaje claro que es “nadie merece quedarse atrapado en el pasado cuando la vida aún tiene mucho por celebrar”.

Adriana Ríos continúa apostando por canciones que conectan con experiencias reales y reflejan la fortaleza, resiliencia y autenticidad de las mujeres contemporáneas. Su capacidad para combinar mensajes de empoderamiento con sonidos arraigados en el regional mexicano le ha permitido construir una comunidad sólida y comprometida, integrada principalmente por mujeres emprendedoras, líderes y seguidoras que encuentran en su música un espacio de inspiración y representación.

Es precisamente con “La Piñata” que la artista abre un nuevo capítulo en su trayectoria, reafirmando su compromiso de crear música que acompañe, inspire y entretenga al público de todas las generaciones.

El video de “La Piñata” se puede ver en el link https://www.youtube.com/watch?v=oNL2CDydtUo&list=RDoNL2CDydtUo&start_radio=1

-Adriana Ríos y La Diabla Records:

Diabla Récords no es solo un sello, ya que es un símbolo de empoderamiento, autenticidad y transformación. Marca el inicio de una etapa en la que Adriana Ríos y su equipo femenino redefinen al género regional mexicano.

El reciente anuncio del reconocido sello discográfico representa un nuevo comienzo para la artista, quien a través del mismo, reivindica su voz y liderazgo en la industria. Y es que con este proyecto no sólo busca impactar con música poderosa y auténtica, sino también inspirar a otras mujeres a tomar control de su carrera y sus decisiones.

-¡Quién es Adriana Ríos?

Es originaria de Tijuana, Baja California. Es una destacada cantante y compositora reconocida por su versatilidad en géneros como el mariachi, el norteño y las baladas románticas. Estudió Music Business en la prestigiosísima Berklee, lo que le permite combinar creatividad con estrategia y visión empresarial.

Su destacada voz y su sensibilidad lírica la han posicionado como una de las nuevas líderes femeninas en la música regional mexicana, al grado que fue incluida en el “Top 15 Women in Regional Mexican Music” de Rolling Stone.

-Álbumes y lanzamientos más recientes:

“Contundente” fue su primer álbum profesional, mismo que lanzó en el año 2018. Un proyecto profundamente personal que explora distintas etapas de su vida, incluyendo rupturas amorosas y momentos de crecimiento, marcando el inicio de su camino como una artista independiente y consciente de su voz creativa.

Entre sus lanzamientos más recientes destacan los sencillos “Pago por ver”, que fusiona elementos tradicionales con arreglos modernos de mariachi y violín. También “Así hablamos en Tijuana” que ha tenido gran éxito en redes sociales y ha consolidado su conexión con una audiencia digital amplia y diversa.

-Colaboraciones con celebridades de la música:

Adriana Ríos ha trabajado con figuras emblemáticas del regional mexicano como Ana Bárbara, El Fantasma y Gerardo Coronel, su mando su voz a colaboraciones que fortalecen su presencia y credibilidad dentro del género.

-Presentaciones en escenarios y eventos muy importantes:

En el año 2021 participó en el panel “How I Wrote That Song”, durante el Billboard Latin Week, destacando su habilidad como compositora y su creciente influencia en la industria.

Ha participado en festivales como “La Onda Fest” en Napa Valley en donde compartió escenario con artistas de renombre y conectó con audiencias internacionales.

En un acto de cercanía con la comunidad local, se presentó en el medio tiempo de un partido de los Xolos de Tijuana, equipo de su ciudad natal, llevando su música a los aficionados del mismo y al público deportivo.

Ha sido y sigue siendo constantemente invitada especial para acompañar al boxeador Alexis Rocha, de Golden Boy, en eventos de alto perfil, en los que Adriana Ríos demuestra su versatilidad y alcance mediático.

Fue artista invitada para cantar en la fiesta de la reconocida activista Dolores Huerta, demostrando su compromiso con causas sociales y su capacidad de conectar con líderes y comunidades influyentes.

Ha honrado sus raíces y la tradición mexicana con presentaciones en recintos emblemáticos como el Auditorio Telmex y el Domo Care. También en espacios de significado cultural y religioso incluyendo una participación especial en la Basílica de Guadalupe para conmemorar el Día de la Virgen, mostrando su capacidad para conectar con personas de diferentes contextos y creencias.

-Labor social como artista y activista a favor de las mujeres:

Adriana Ríos utiliza su plataforma para abordar temas sociales y experiencias personales difíciles, incluyendo haber compartido públicamente su historia de haber sido víctima de grooming durante su adolescencia, buscando crear conciencia y empoderar a las mujeres. Dicha labor la ha llevado a espacios comunitarios, ofreciendo charlas sobre autoestima y empoderamiento, consolidándose como una voz influyente dentro y fuera de los escenarios.