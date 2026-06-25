En Atlixco, Ariadna Ayala inició obra en la colonia Agrícola de Ocotepec

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, dio inicio a la construcción con adoquín de la calle Revolución, en la colonia Agrícola de Ocotepec.

Ariadna Ayala comentó que esta pavimentación beneficiará de manera directa a más de 2 mil 200 habitantes, quienes contarán con mejores condiciones para transitar diariamente por esta importante vialidad.

El proyecto contempló una meta de construcción de 1,316.24 metros cuadrados de pavimentación, en una longitud total de 101.26 metros lineales y un ancho promedio de 8 metros.

Los trabajos incluyeron la construcción de 757.03 metros cuadrados de pavimento con adoquín, así como la colocación de señalamiento vertical y horizontal para brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas; entre otras acciones.