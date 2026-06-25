Alemania y Japón buscan sellar su clasificación

Estados Unidos quiere el paso perfecto

Leonardo Guzmán Hernández

Los Grupos D, E y F llegan a su última jornada con varios boletos aún en juego

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este jueves con la tercera y última jornada de los Grupos D, E y F, donde se definirán varios clasificados a los dieciseisavos de final. En el Grupo D, Estados Unidos, ya clasificado y líder del sector, buscará cerrar con paso perfecto cuando enfrente a Turquía. En el otro duelo, Paraguay y Australia se jugarán gran parte de sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

En el Grupo E, Alemania llega como líder e invicta tras sus victorias sobre Curazao y Costa de Marfil. Los germanos enfrentarán a Ecuador, que necesita sumar para mantenerse con vida. Al mismo tiempo, Curazao y Costa de Marfil protagonizarán un duelo directo por la clasificación en uno de los grupos más cerrados del torneo.

Por su parte, el Grupo F promete emociones hasta el último minuto. Países Bajos se medirá a una Túnez ya eliminada, mientras que Japón y Suecia disputarán una auténtica final por los boletos a los dieciseisavos. A los japoneses les basta un empate para avanzar, mientras que Suecia está obligada a ganar para mantenerse en la Copa del Mundo.

Partidos de hoy (hora de México)

Grupo D

– Turquía vs Estados Unidos | 20:00 hrs

– Paraguay vs Australia | 20:00 hrs

Grupo E

– Ecuador vs Alemania | 14:00 hrs

– Curazao vs Costa de Marfil | 14:00 hrs

Grupo F

– Japón vs Suecia| 17:00 hrs

– Túnez vs Países Bajos | 17:00 hrs

México arrasa y Sudáfrica sorprende: así terminó el Grupo A

• El Tri firmó una fase de grupos perfecta; Corea del Sur quedó a la espera de un milagro

La actividad del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin con una jornada llena de emociones. México confirmó su dominio al derrotar 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca, completando una histórica fase de grupos perfecta con nueve puntos de nueve posibles, además de terminar sin recibir gol. Los tantos de Gilberto “Tiloncito” Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo sellaron una noche inolvidable para el conjunto tricolor, que avanzó como líder absoluto del sector.

En el otro encuentro, Sudáfrica dio la sorpresa al imponerse 1-0 a Corea del Sur gracias a un gol de Thapelo Maseko en la segunda mitad. Los Bafana Bafana llegaron obligados a ganar y respondieron con una actuación sólida para quedarse con el segundo boleto directo a los dieciseisavos de final. La derrota dejó a los surcoreanos sin margen de error tras haber comenzado el torneo con victoria sobre República Checa.

De esta manera, México finalizó como líder con nueve puntos, seguido de Sudáfrica con cuatro unidades. Corea del Sur terminó tercera con tres puntos y aún conserva una mínima esperanza de avanzar como uno de los mejores terceros, dependiendo de los resultados de otros grupos. República Checa cerró su participación en el fondo de la tabla con apenas una unidad y quedó oficialmente eliminada del certamen.

Posiciones finales del Grupo A

1. México – 9 pts

2. Sudáfrica – 4 pts

3. Corea del Sur – 3 pts

4. República Checa – 1 pt