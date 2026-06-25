Reparan luminarias en barrios tradicionales de San Pedro Cholula

*- Por instrucción de la presidenta municipal, todas las áreas del ayuntamiento atienden de manera puntual los reportes ciudadanos*

Desde Puebla

*25 de junio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el objetivo de garantizar vialidades dignas, fortalecer la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad a las familias cholultecas, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, a través de la Dirección de Servicios Públicos Generales, mantiene un trabajo permanente para atender y mejorar los servicios básicos en todo el municipio.

Como parte de estas acciones, el área de Alumbrado Público realizó la reparación y reactivación de 40 luminarias ya existentes, llevando a cabo el cambio de fotoceldas, la detección y corrección de cortos circuitos, así como la reconexión de la alimentación eléctrica para garantizar su correcto funcionamiento.

Asimismo, se efectuaron ocho jornadas de supervisión para identificar y atender fallas que requerían una intervención inmediata, además de realizar labores de limpieza de acrílicos en las luminarias y la colocación de extensiones de uso rudo para optimizar el servicio.

Estas acciones se desarrollaron de manera estratégica y equitativa en los barrios de la cabecera municipal y en las 13 juntas auxiliares, con el propósito de reducir el rezago en materia de servicios públicos y asegurar que todas y todos los cholultecas cuenten con atención y servicios de calidad.