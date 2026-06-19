Vecinos de La Paz denuncian a Agua de Puebla por dejar registros sin tapa

María Tenahua

Vecinos de la colonia La Paz en la capital poblana denunciaron a la empresa Agua de Puebla, por dejar un registro sin tapa, tras desazolve en la avenida Reforma Sur.

Por ello, solicitaron a las instancias correspondientes atender el tema.

Los afectados compartieron la información a este medio de comunicación, señalaron que están cansados de que las dependencias federales; como Comisión Federal de Electricidad (CFE), haga este trabajo y no reponga la infraestructura.

Indicaron que no es la primera vez que esto sucede, pues la empresa Agua de Puebla realiza trabajos, abre el pavimento y no vuelve a colocar la carpeta asfáltica, como estaba anteriormente, esto provoca accidentes a peatones y automovilistas.

En el caso de las tapas de registro, el gobierno del municipio notifica a las dependencias, para que cubran el faltante, debido a que no cuentan con este tipo de infraestructura.