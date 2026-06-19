En Atlixco, Kevin salió a festejar el triunfo de la selección…manejando ebrio su motocicleta y provocando un accidente

Desde Puebla

Elementos de Tránsito Municipal de Atlixco aseguraron a un motociclista tras verse involucrado en un hecho de tránsito registrado en el Centro de Atlixco, contra un conductor de plataforma cuando se encontraba en circulación.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron una motocicleta y un vehículo particular con daños materiales. Tras las diligencias correspondientes, el conductor afectado señaló al motociclista como responsable del percance y decidió proceder legalmente.

Durante la intervención se detectó que el conductor de la motocicleta Kevin N, presentaba aliento alcohólico, motivo por el cual fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por daños en propiedad ajena.